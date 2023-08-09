МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Иран нарастит объем добычи нефти примерно на 16% в период до третьей декады сентября, или до 3,5 миллионов баррелей в сутки от текущих уровней, заявил генеральный директор Иранской национальной нефтяной компании (ИННК, National Iranian Oil Company) Рокноддин Джавади. Суточное производство нефти в Казахстане упало до минимума с 24 июля

"В ближайшие две недели объем добычи нефти в Иране на морских и наземных месторождениях увеличится в целом на 150 тысяч баррелей. До конца сентября к текущему объему добычи добавится еще 100 тысяч баррелей, и к концу сентября объем добычи нефти в Иране достигнет 3,5 миллионов баррелей в сутки", — приводит слова Джавади агентство Tasnim.

В начале мая министр нефти Ирана Джавад Оуджи сообщил, что объем добычи нефти в Иране превысил 3 миллиона баррелей в сутки. В начале июля министр также отметил, что иранские власти намерены нарастить добычу нефти и газа.

В Иране за разведку, добычу, транспортировку переработку и экспорт нефти и природного газа в Иране отвечает министерство нефти и Иранская государственная нефтяная компания. Компания была основана еще в 1948 году и на данный момент является третье в мире по размеру после саудовской Aramco и российского "Газпрома". Штаб-квартира расположена в Тегеране. 100% акций компании находятся у государства. Возможности добычи ИННК оцениваются в более чем 4 миллиона баррелей нефти и более 500 миллионов кубометров газа в сутки.