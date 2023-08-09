МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы запретил "Транснефти" принимать любые заявки и заказы на транспортировку нефти с приемо-сдаточного пункта (ПСП) в Киренске (Иркутская область), принадлежащего нефтяной компании "Дулисьма", без письменного согласия временного управляющего "Дулисьмы". Цена нефти марки Brent достигла 87 долларов за баррель впервые с 13 апреля

Как следует из опубликованного определения, суд удовлетворил соответствующее ходатайство временного управляющего Александра Золотухина.

В конце июля суд уже принимал похожие обеспечительные меры. Тогда он запретил "Дулисьме", подконтрольной основному владельцу обанкротившегося банка "Югра" Алексею Хотину, подавать заявки и заказы, а "Транснефти" — принимать и исполнять ее заявки и заказы на транспортировку нефти. Однако, как выяснилось из письма "Транснефти", сама "Дулисьма" не отгружала нефть в трубопроводную систему с ноября 2022 года.

При этом добыча нефти не останавливалась, скважины не консервировались, что, по мнению управляющего, свидетельствует об использовании третьих лиц при отгрузке нефти для обхода обеспечительных мер, принятых в ноябре 2022 года Замоскворецким районным судом Москвы. Тогда суд в рамках дела по иску Генпрокуратуры к Хотину и его компаниям о возмещении ущерба бюджету в размере более 190 миллиардов рублей путем обращения в собственность государства всех акций и долей нефтедобывающих компаний группы "Русь-Ойл", в том числе и "Дулисьмы", ограничил полномочия ее управляющих органов.

Суд согласился с доводами Золотухина. "Вышеуказанное свидетельствует о деятельности органов управления АО "НК Дулисьма", направленной на причинение ущерба бюджету, кредиторам и самому должнику, при этом используются третьи лица для обхода обеспечительных мер, наложенных судами в интересах бюджета и кредиторов", — указал суд в определении.

Новыми обеспечительными мерами суд запрети "Транснефти" принимать и исполнять без согласия временного управляющего "Дулисьмы" заявки и заказы и иных (кроме "Дулисьмы") лиц на транспортировку нефти, пунктом приема (начальной точкой маршрута) в которых значится ПСП Киренск.

В материалах суда говорится, что объем отгрузки нефти с месторождений "Дулисьмы" за 2022 год составил около 800 тысяч тонн, выручка должна была составить около 16 миллиардов рублей. Однако денежные средства на расчетные счета "Дулисьмы" не поступали. Такая же ситуация сохраняется и в 2023 году.