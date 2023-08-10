МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Добыча нефти в России в июне снизилась к уровню мая на 100 тысяч баррелей в сутки, до 9,5 миллионов баррелей в сутки, следует из данных августовского доклада ОПЕК. Цена нефти Brent достигла 88 долларов за баррель впервые с 27 января

"Добыча жидких углеводородов в России в июне снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 100 тысяч баррелей в сутки и составила в среднем 10,8 миллиона баррелей в сутки. Из этого объема 9,5 миллионов баррелей в сутки приходится на нефть и 1,3 миллиона баррелей в сутки на конденсат", — говорится в докладе.

В июльском докладе ОПЕК указывала, что добыча нефти в России в мае составила 9,6 миллиона баррелей в сутки.

Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. В результате производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия достигла обещанного с мая.

Затем добровольное сокращение было продлено до конца 2023 года, а позднее — до конца 2024 года. Вместе с РФ дополнительно добровольно сокращают добычу и ряд других стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию. Кроме того, Россия сокращает в августе экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, будет делать это и в сентябре, но объем снижения составит 300 тысяч баррелей.