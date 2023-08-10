МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. ОПЕК незначительно повысила оценку добычи нефти вне организации в 2023 году, ожидая роста на 1,5 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом, до 67,3 миллиона баррелей в сутки, следует из августовского доклада организации. Добыча нефти в России в июне снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки

"Ожидается, что добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2023 году вырастет по сравнению с предыдущим годом на 1,5 миллиона баррелей в сутки и составит в среднем 67,3 миллиона баррелей в сутки ", — говорится в докладе.

Организация связывает пересмотр прогноза со снижением показателя по Канаде, Азербайджану и странам ОЭСР, который компенсируется ростом показателя по России и США.

Месяцем ранее ОПЕК прогнозировала рост добычи нефти вне организации в 2023 году на 1,4 миллиона баррелей, до 67,1 миллиона баррелей в сутки.

Прогнозируется, что основными драйверами роста в 2023 году будут США, Бразилия, Норвегия, Казахстан, Гайана и Китай. При этом ОПЕК указывает на сохраняющуюся неопределенность, связанную с потенциалом добычи сланцевой нефти в США и незапланированным техническим обслуживанием в течение оставшейся части года.

"Ожидается, что добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2024 году вырастет по сравнению с предыдущим годом на 1,4 миллиона баррелей в сутки и составит в среднем 68,7 миллиона баррелей в сутки. Этот показатель практически не изменился по сравнению с прошлым месяцем", — говорится в докладе.