МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. ОПЕК сохраняет прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году, прогнозируя увеличение на 2,4 миллиона баррелей в сутки, до 102 миллионов баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК. ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году

"Мировой спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,4 миллиона баррелей в сутки, не изменившись по сравнению с оценкой прошлого месяца", — отмечается в отчете.

Ожидается, что в регионе ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) спрос на нефть в 2023 году вырастет на 74 тысяч баррелей в сутки, в среднем до 46 миллионов баррелей в сутки, в то время как в регионе, не входящем в ОЭСР, общий спрос на нефть вырастет почти на 2,4 миллиона баррелей в сутки и составит в среднем 56 миллиона баррелей в сутки, прогнозирует ОПЕК.

В 2024 году ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть на 2,2 миллиона баррелей в сутки, что соответствует предыдущей оценке. Ожидается, что в регионе ОЭСР спрос увеличится примерно на 0,3 миллиона баррелей в сутки, наибольший прирост будет наблюдаться в странах Северной и Южной Америки.

Спрос в странах, не входящих в ОЭСР, может вырасти примерно на 2 миллиона баррелей в сутки, наибольший прирост придется на Китай, Ближний Восток и другие страны Азии, в дальнейшем спрос могут поддержать Индия, Латинская Америка и Африка.