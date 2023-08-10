МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК в июле, третьем месяце добровольных сокращений, упала на 836 тысяч баррелей в сутки к уровню июня — до среднего уровня в 27,31 миллиона баррелей в сутки, страны организации добывали меньше разрешенных им сделкой ОПЕК+ уровней на 2,8 миллиона баррелей в сутки, выполняя соглашение на 321%, следует из данных августовского доклада ОПЕК. ОПЕК незначительно повысила оценку добычи нефти вне организации

"По данным вторичных источников, общий объем добычи нефти ОПЕК-13 в июле 2023 года составил в среднем 27,31 миллиона баррелей в сутки, что на 836 тысяч баррелей меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Добыча нефти снизилась в основном в Саудовской Аравии, Ливии и Нигерии, в то время как в Иране, Анголе и Ираке добыча выросла", — говорится в докладе.

Таким образом, ОПЕК выполнила сделку на 321%, сокращая добычу на 2,8 миллиона баррелей в сутки ниже квот.

В апреле текущего года ряд стран ОПЕК+ заявили о добровольных сокращениях добычи с мая до конца года сверх существующих квот на 1,16 миллиона баррелей в сутки, из которых только на страны-участницы ОПЕК приходится 1,04 миллиона баррелей. Соответственно, текущий уровень добычи организации ниже не только квот в рамках ОПЕК+, но и целевого уровня с учетом дополнительных сокращений. Россия в апреле также заявила, что продлевает свое добровольное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки до конца года.

Кроме того, Саудовская Аравия заявила по итогам заседания альянса в июне, что сократит добычу еще на 1 миллион баррелей в сутки, затем она продлила эту меру на август и сентябрь. Алжир в августе также сокращает нефтедобычу еще на 20 тысяч баррелей. Россия, в свою очередь, в августе и сентябре снижает экспорт нефти на 500 и 300 тысяч баррелей в сутки соответственно.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. В августе 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. В октябре же ОПЕК+ решил, что в ноябре-декабре будет снижать добычу на 2 миллиона баррелей в сутки от августовского уровня, в 2023 году пока продолжает следовать этим же параметрам.