МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером опускаются после публикации августовского доклада ОПЕК и выхода статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году

По состоянию на 17.15 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,37%, до 87,23 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,6%, до 83,89 доллара.

Рынки обращают внимание на ежемесячный доклад ОПЕК, опубликованный ранее в четверг. Так, организация сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году, прогнозируя увеличение на 2,4 миллиона баррелей в сутки, до 102 миллионов баррелей в сутки. Вместе с тем ОПЕК незначительно повысила оценку добычи нефти вне организации в 2023 году, ожидая роста на 1,5 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом, до 67,3 миллиона баррелей в сутки.

Повлияла на торги и статистика из США. Ранее стало известно, что потребительские цены в стране в июле выросли на 3,2% после роста на 3% в июне, значение оказалось ниже прогноза в 3,3%. В результате индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,43%, до 102,05 пункта, а более дешевый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, доступнее для покупки в другой валюте.

В то же время эксперты указывают на базовые факторы поддержки стоимости нефти. Как отмечает порталу MarketWatch управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes), не так давно нефтяной рынок был более чувствителен к данным Китая, но теперь, с учетом сокращения добычи ОПЕК+, ситуация меняется. "Чем больше ОПЕК+ будут сокращать добычу в разгар летнего сезона автомобильных поездок в США, тем выше будут цены на нефть", — резюмирует эксперт.