МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco заявила своим клиентам в Азии, что поставки нефти в сентябре будут выполнены в полном объеме, несмотря на продление добровольного сокращения добычи нефти на первый месяц осени, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Стоимость нефти снижается на статистике из США и докладе ОПЕК

"Компания Saudi Aramco проинформировала клиентов в… Азии о том, что они получат весь объем сырой нефти, запрошенный ими на сентябрь, даже несмотря на продление одностороннего добровольного сокращения добычи королевством", — пишет агентство со слов источников.

В начале апреля ряд стран ОПЕК+ объявил о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец года — в сумме на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх своих текущих квот), и на Саудовскую Аравию пришлось сокращение на 0,5 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, королевство после заседания ОПЕК+ 4 июня объявило, что в июле на месяц дополнительно сократит добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Позднее оно продлило сокращения на август и сентябрь.

Рейтер добавляет, что Saudi Aramco ожидает сохранения спроса на нефть у китайских нефтеперерабатывающих компаний в сентябре и оценивает общий объем поставок в течение месяца в 50-52 миллиона баррелей, что превысит предположительные 38 миллионов баррелей по итогам августа. Тем не менее, отмечает агентство, некоторые нефтепереработчики из Китая в последние три месяца просили Saudi Aramco понизить объем поставляемого сырья из-за повышения цен на нефть.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.