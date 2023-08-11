МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром, котировки могут показать минимальную недельную динамику за последние семь недель, свидетельствуют данные торгов. Поросенка на всех не хватит: главных врагов России обделяют газом

По состоянию на 8.35 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,1%, до 86,31 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,11%, до 82,73 доллара.

Таким образом, по итогам недели цена марки Brent может вырасти на символические 0,05%, а цена марки WTI может снизиться на 0,12%. До этого нефтяные котировки демонстрировали длительное ралли, их рост шел непрерывно на протяжении шести недель.

С понедельника нефтяной рынок оценивал разнонаправленные факторы. С одной стороны, продление добровольного сокращения добычи нефти Саудовской Аравией на сентябрь, а также опасения возможной угрозы российским поставкам нефти из-за напряженности в Черном море поддерживали рост котировок в середине недели. Однако инвесторы реагировали также на слабые показатели экономической статистики из Китая, демонстрирующие более медленное восстановление экономики КНР, нежели прогнозировали аналитики.