МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, участвующие в сделке, в июле снизили добычу на 1,14 миллиона баррелей в сутки, до 35,9 миллиона баррелей в сутки, отставание от квот составило 3,67 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Стоимость нефти снижается на статистике из США и докладе ОПЕК

Согласно приложенным таблицам, 19 стран-участниц альянса, у которых есть квоты, добывали в июле 35,9 миллиона баррелей в сутки. В июне их добыча составляла 37,04 миллиона баррелей, таким образом, за месяц она снизилась на 1,14 миллиона баррелей в сутки. При этом целевой уровень добычи в рамках квот составляет 39,57 миллиона, следовательно, разница между квотой и реальным производством составила 3,67 миллиона баррелей в сутки.

"Добыча нефти странами ОПЕК+, входящими в эту организацию (23 участника — ред.), в июле упала на 1,23 миллиона баррелей в сутки, до 42,46 миллиона баррелей в сутки, что является самым низким показателем с сентября 2021 года, после того как Эр-Рияд выполнил свое обещание о резком добровольном сокращении", — говорится в докладе.

Добыча только в ОПЕК сократилась на 950 тысяч баррелей в сутки, до 27,86 миллиона, а вне ОПЕК — на 280 тысяч баррелей в сутки, до 14,6 миллиона.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действует до конца 2023 года.

По итогам заседания 4 июня ОПЕК+ объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, продолжаются и даже переносятся в следующий год дополнительные сокращения добычи отдельными странами, которые были начаты с мая, в том числе Россией и Саудовской Аравией — по 500 тысяч баррелей в сутки, причем Эр-Рияд объявил о усилении своего сокращения на июль на 1 миллион баррелей в сутки, а затем продлил его на август и сентябрь.

Россия, в свою очередь, в августе добровольно сокращает экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, будет делать это и в сентябре, но объем снижения составит 300 тысяч баррелей.

Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.