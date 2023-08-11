МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило на 70 тысяч баррелей в сутки прогноз по мировой добыче нефти на текущий год: теперь ожидает ее роста на 1,5 миллиона баррелей в сутки, до 101,47 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году

"В 2023 году прогнозируется рост мировой добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, до рекордных 101,5 миллиона баррелей в сутки, при этом США обеспечат прирост на 1,9 миллиона баррелей в сутки", – говорится в докладе.

Согласно приложенным таблицам, добыча нефти в мире, по прогнозу МЭА, составит 101,47 миллиона баррелей в сутки. Месяцем ранее МЭА прогнозировало, что добыча нефти в мире в 2023 году вырастет на 1,6 миллиона баррелей в сутки – до 101,54 миллиона баррелей в сутки.

Резкое сокращение добычи в Саудовской Аравии в июле привело к падению производства в ОПЕК+ на 1,2 миллиона баррелей в сутки, до 50,7 миллиона баррелей в сутки, в то время как объёмы добычи в странах, не входящих в ОПЕК+, выросли на 310 тысяч баррелей в сутки до 50,2 миллиона баррелей в сутки, отмечается в докладе. В результате в июле добыча нефти в мире снизилась сразу на 910 тысяч баррелей в сутки, до 100,9 миллиона баррелей.