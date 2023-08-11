МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году на 0,1 миллиона баррелей в сутки, теперь ожидает его на уровне 102,2 миллиона баррелей в сутки (б/с), сообщается в августовском докладе агентства. Нефть дешевеет утром в пятницу

"Согласно прогнозам, спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет на 2,2 миллиона баррелей в сутки, до 102,2 миллиона баррелей в сутки, с учётом роста в Китае более чем на 70%", – говорится в докладе. Показатель в июльском докладе прогнозировался на уровне 102,1 миллиона баррелей в сутки.

Агентство отмечает, что спрос в первом квартале составил 100,6 миллиона баррелей в сутки. Во втором квартале, по оценкам МЭА, спрос вырос до 102 миллионов баррелей в сутки, а в третьем и четвертом агентство ожидает его на уровнях 102,9 и 103,1 миллиона баррелей в сутки.

При этом в 2024 году, по оценкам МЭА, спрос на нефть в мире вырастет до 103,2 миллиона баррелей в сутки.