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2023
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Мишустин спрогнозировал рост нефтегазовых поступлений в российский бюджет
Нефть
Новости
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Правительство РФ рассчитывает, что нефтегазовые поступления в бюджет РФ продолжат расти в ближайшие месяцы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по... ПРАЙМ, 11.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ рассчитывает, что нефтегазовые поступления в бюджет РФ продолжат расти в ближайшие месяцы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в пятницу.
Глава правительства сообщил, что по итогам июля нефтегазовые поступления выросли почти на 5% к уровню прошлого года, показатель, который был утвержден бюджетным правилом, преодолен на 73 миллиарда рублей.
"Рассчитываем, что они будут расти и в ближайшие месяцы", – сказал Мишустин.
Также премьер заявил, что для сохранения финансовой и бюджетной стабильности и обеспечения устойчивого роста российской экономики необходимо оперативно реагировать на все возможные риски, принимая во внимание задачи по обеспечению обороны и безопасности страны, выполнение всех социальных обязательств и структурной трансформации экономики.