МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ рассчитывает, что нефтегазовые поступления в бюджет РФ продолжат расти в ближайшие месяцы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в пятницу. Российская экономика показала устойчивый рост, заявил Мишустин

Глава правительства сообщил, что по итогам июля нефтегазовые поступления выросли почти на 5% к уровню прошлого года, показатель, который был утвержден бюджетным правилом, преодолен на 73 миллиарда рублей.

"Рассчитываем, что они будут расти и в ближайшие месяцы", – сказал Мишустин.

Также премьер заявил, что для сохранения финансовой и бюджетной стабильности и обеспечения устойчивого роста российской экономики необходимо оперативно реагировать на все возможные риски, принимая во внимание задачи по обеспечению обороны и безопасности страны, выполнение всех социальных обязательств и структурной трансформации экономики.