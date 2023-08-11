МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к росту в пятницу днем после доклада Международного энергетического агентства (МЭА), где были даны прогнозы по спросу на нефть в 2023-2024 годах и ее добыче в текущем году, свидетельствуют данные торгов. МЭА повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году

По состоянию на 13.27 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,37%, до 86,72 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,33%, до 83,09 доллара. Ранее днем цены на нефть опускались до 85,88 и 82,22 доллара за баррель соответственно.

В пятницу МЭА повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году на 0,1 миллиона баррелей в сутки. Агентство отметило, что спрос в первом квартале составил 100,6 миллиона баррелей в сутки. Во втором квартале, по оценкам МЭА, спрос вырос до 102 миллионов баррелей в сутки, а в третьем и четвертом агентство ожидает его на уровнях 102,9 и 103,1 миллиона баррелей в сутки. При этом в 2024 году, по оценкам МЭА, спрос на нефть в мире вырастет до 103,2 миллиона баррелей в сутки.

При этом прогноз по мировой добыче нефти был понижен, агентство ожидает, что в 2023 году добыча составит 101,47 миллиона баррелей в сутки, уменьшившись с прошлого прогноза на 70 тысяч баррелей в сутки. В то же время было отмечено, что вследствие резких сокращений добычи в Саудовской Аравии общий объем мировой добычи по итогам июля снизился сразу на 910 тысяч баррелей, до 100,9 миллиона баррелей.