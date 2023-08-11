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В Азербайджане оценили рост добычи нефти
Нефть
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Добыча нефти с конденсатом в Азербайджане с начала года составила около 17,7 миллиона тонн, что на 7,8% больше, чем показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает... ПРАЙМ, 11.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БАКУ, 11 авг — ПРАЙМ. Добыча нефти с конденсатом в Азербайджане с начала года составила около 17,7 миллиона тонн, что на 7,8% больше, чем показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба минэнерго Азербайджана.
"За январь-июль этого года в Азербайджане было добыто 17,7 миллиона тонн нефти (вместе с конденсатом), что на 7,8% больше в годовом сравнении. 10,6 миллиона тонн нефти добыто с нефтегазового блока "Азери-Чираг-Гюнешли", 2,6 миллиона тонн — с "Шахдениза"… 4,5 миллиона тонн – SOCAR", — говорится в сообщении.
Добыча нефти с конденсатом в Азербайджане за тот же период годом ранее составила 16,5 миллиона тонн.