БАКУ, 11 авг — ПРАЙМ. Добыча нефти с конденсатом в Азербайджане с начала года составила около 17,7 миллиона тонн, что на 7,8% больше, чем показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба минэнерго Азербайджана. Добыча нефти в России в июне снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки

"За январь-июль этого года в Азербайджане было добыто 17,7 миллиона тонн нефти (вместе с конденсатом), что на 7,8% больше в годовом сравнении. 10,6 миллиона тонн нефти добыто с нефтегазового блока "Азери-Чираг-Гюнешли", 2,6 миллиона тонн — с "Шахдениза"… 4,5 миллиона тонн – SOCAR", — говорится в сообщении.

Добыча нефти с конденсатом в Азербайджане за тот же период годом ранее составила 16,5 миллиона тонн.