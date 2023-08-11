МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером демонстрируют рост, к которому они перешли после выхода доклада Международного энергетического агентства (МЭА) с изменением прогнозов спроса на это сырьё и его добычи, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть перешли к росту на отчетности МЭА

По состоянию на 20.18 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,82%, до 87,11 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,78%, до 83,47 доллара. До выхода доклада нефть несколько дешевела, а днем после публикации стала дорожать примерно на 0,4%.

В документе МЭА повысила прогноз спроса на нефть в мире по итогам года на 0,1 миллиона баррелей в сутки, теперь ожидая его на уровне 102,2 миллиона баррелей. В то же самое время МЭА понизило на 70 тысяч баррелей в сутки прогноз мировой добычи нефти на текущий год и теперь ожидает ее роста на 1,5 миллиона баррелей в сутки, до 101,47 миллиона баррелей в день. Нефть дешевеет утром в пятницу

Также в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 11 августа их число не изменилось и составило 525 агрегатов.

Рынки также обратили внимание на новости из Ирана. Днем ранее американский Белый дом подтвердил освобождение из тюрьмы в Иране пятерых граждан США после сообщений о договорённостях Вашингтона и Тегерана об обмене заключенными и разморозке активов на 6 миллиардов долларов.

"Мы ожидаем ускорения тенденции применения минимальных санкций, что позволит иранским баррелям попасть на азиатский рынок", — приводит агентство Блумберг слова аналитиков RBC Capital Markets LLC, включая Хельму Крофт (Helima Croft).