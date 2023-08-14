МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. "Транснефть" ожидает, что прокачка нефти по ее трубопроводной системе в 2023 году составит около 463 миллионов тонн, сообщил глава трубопроводной монополии Николай Токарев. "Транснефть" утвердила дивиденды по итогам 2022 года

"Наш грузопоток остается стабильным последние пять-шесть лет. В этом году мы ожидаем прокачки на уровне около 463 миллионов тонн. Возможно, снизятся поставки на экспорт, но они будут компенсированы прокачкой внутри страны. В целом мы никаких серьезных потрясений в связи с санкционными ограничениями не испытали", — сказал Токарев в интервью для приложения газеты "Коммерсант".

Новые грандиозные стройки, подобные трубопроводной системе ВСТО, компания в ближайшей перспективе не планирует, но, заметил Токарев, перед "Транснефтью" поставлена задача "в хорошем темпе" обеспечить увеличение объемов транспортировки на ряде направлений. Так, расширить пропускную способность порта Приморск планируется в 2024 году, Новороссийска — в 2025 году.

"Все графики и подрядчики есть, деньги выделены, так что я уверен, что мы с этой серьезной задачей справимся. Хотя нам предстоит расширение, например, более 500 километров трубопроводов в направлении Новороссийска. То есть реконструкция существующих нефтепередаточных станций, строительство новых, модернизация старой линейной части и создание новых участков. Все это само по себе является крупным проектом стоимостью около 130 миллиардов рублей. Примерно по этой же схеме будет расширен маршрут до Приморска и сам порт", — пояснил глава "Транснефти".

По словам Токарева, до того, как было принято решение расширить Приморск и Новороссийск, оценивались и новые маршруты экспорта нефти. "Например, были варианты строительства нефтепроводов на Мурманск и на Обскую губу. Но эти направления исключительно сложные сами по себе, дорогостоящие и не позволяли в короткое время решить задачу по оперативной переориентации увеличенных потоков нефти на Восток. На такое расширение ВСТО потребовало бы более 1 триллиона рублей инвестиций. Плюс были и технологические ограничения", — добавил он.

"Расширение уже действующих портов стало оптимальным решением и позволило нам быстро и гибко закрыть вопрос дополнительных отгрузок", — заключил глава "Транснефти".

В 2021 году прокачка нефти по системе "Транснефти" составила 449,7 миллиона тонн, нефтепродуктов — 38,9 миллиона. В 2022 году прогнозировалось транспортировать 458,4 миллиона тонн нефти и 36,3 миллиона тонн нефтепродуктов, при этом фактические результаты по прокачке за этот год не разглашались.