МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ввел в эксплуатацию выносное причальное устройство (ВПУ-1) после остановки для плановых ремонтных работ и замены оборудования, сообщила компания. В КТК сообщили о состоянии инфраструктуры после взрывов в Новороссийске

"14 августа 2023 года в акватории Морского терминала КТК под Новороссийском завершены плановые работы на выносном причальном устройстве (ВПУ-1). Оборудование системы отгрузки нефти введено в эксплуатацию, работает в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Отмечается, что техническое обслуживание оборудования ВПУ-1 было начато 20 июля. В ходе работ специалисты заменили два компенсатора и один морской шланг, отремонтировали пять шлангов. 10 августа были выполнены гидравлические испытания трубной обвязки ВПУ-1 после замены компенсаторов, 11 августа успешно испытана вся система выносного причального устройства.

"Во время работ было задействовано вспомогательное судно многоцелевого назначения "Арктик". Потребовалось два водолазных погружения для закрытия и открытия оконечного подводного манифольда ВПУ-1. Промывка системы ВПУ-1 выполнена с помощью танкера Aegean Myth", — добавляет компания.

Аналогичные работы в этом году на ВПУ-2 и ВПУ-3 были завершены 2 мая и 26 июня соответственно.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума — РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.