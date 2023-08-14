МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем замедлили темпы снижения по сравнению с утренней динамикой, свидетельствуют данные торгов, при этом аналитики продолжают видеть перспективы роста котировок. Цены на нефть снижаются на макроэкономических данных из Китая

По состоянию на 13.19 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,28%, до 86,57 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,3%, до 82,94 доллара. Утром нефть дешевела на 1%.

Сдерживают котировки нефти опасения по поводу перспектив спроса из Китая, одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти, поскольку на прошлой неделе вышла слабая торговая статистика из КНР. На рынках усилилась обеспокоенность по поводу сектора недвижимости страны.

При этом в целом аналитики настроены оптимистично по поводу перспектив нефтяных цен. "Отчеты о нефтяном рынке, опубликованные на прошлой неделе, подтвердили, что ралли цен на нефть оправдано с точки зрения базовых факторов. Мы видим дальнейший потенциал роста и ожидаем, что это только вопрос времени, когда Brent будет торговаться выше 90 долларов", — полагает руководитель отдела исследований A/S Global Risk Management Арне Лохманн Расмуссен (Arne Lohmann Rasmussen), мнение которого приводит агентство Блумберг.