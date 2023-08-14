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2023
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Мировые цены на нефть замедлили темпы снижения
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Мировые цены на нефть в понедельник днем замедлили темпы снижения по сравнению с утренней динамикой, свидетельствуют данные торгов, при этом аналитики продолжают видеть... ПРАЙМ, 14.08.2023
нефть, энергетика, новости, мир, цены на нефть, рынок, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем замедлили темпы снижения по сравнению с утренней динамикой, свидетельствуют данные торгов, при этом аналитики продолжают видеть перспективы роста котировок.
По состоянию на 13.19 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,28%, до 86,57 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,3%, до 82,94 доллара. Утром нефть дешевела на 1%.
Сдерживают котировки нефти опасения по поводу перспектив спроса из Китая, одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти, поскольку на прошлой неделе вышла слабая торговая статистика из КНР. На рынках усилилась обеспокоенность по поводу сектора недвижимости страны.
При этом в целом аналитики настроены оптимистично по поводу перспектив нефтяных цен. "Отчеты о нефтяном рынке, опубликованные на прошлой неделе, подтвердили, что ралли цен на нефть оправдано с точки зрения базовых факторов. Мы видим дальнейший потенциал роста и ожидаем, что это только вопрос времени, когда Brent будет торговаться выше 90 долларов", — полагает руководитель отдела исследований A/S Global Risk Management Арне Лохманн Расмуссен (Arne Lohmann Rasmussen), мнение которого приводит агентство Блумберг.