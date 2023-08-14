МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник вечером, ожидая макроэкономической статистики из КНР, которая выйдет во вторник, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Фондовые индексы США растут в ожидании данных о розничных продажах

По состоянию на 17.55 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,53%, до 86,36 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,47%, до 82,77 доллара.

"Цены на нефть снижаются на фоне роста курса доллара и опасений, связанных с китайским сектором недвижимости, который будет сдерживать глобальный рост, — сказал агентству Блумберг старший рыночный аналитик компании Oanda Эд Мойя (Ed Moya).

Во вторник выйдут данные по объему производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам июля. За первое полугодие 2023 года этот показатель вырос на 3,8% в годовом выражении, а отдельно в июне — на 4,4% год к году, и аналитики ждут, что в июле объем промпроизводства вырастет на то же значение.

На прошлой неделе экономические данные Китая оказались слабее ожиданий. Экспорт из страны в июле упал на 14,5% в годовом выражении, а импорт — на 12,4%. Индекс потребительских цен (CPI), основной показатель потребительской инфляции, по итогам июля сократился на 0,3% в годовом выражении. При этом индекс цен производителей (PPI) за тот же период и вовсе упал на 1,4%. Всё это свидетельствует о заметном снижении экономической активности в стране.