МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в сентябре опустится по сравнению с текущим месяцем на 20 тысяч баррелей в день, или на 0,2%, до 9,415 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны. Нефть дешевеет в ожидании новых макроэкономических данных из Китая

При этом добыча в бассейне Bakken вырастет на 4 тысячи баррелей в день, до 1,21 миллиона баррелей, Niobrara — на 3 тысячи, до 669 тысяч. На Haynesville ожидается сохранение добычи на уровне в 36 тысяч баррелей в день.

Снижение добычи ожидается на четырех месторождениях: на Permian — на 13 тысяч, до 5,799 миллиона баррелей в день, на Eagle Ford — на 11 тысяч, до 1,109 миллиона баррелей, на Anadarko — на 2 тысячи, до 434 тысяч баррелей, на Appalachia — на 1 тысячу, до 158 тысяч баррелей.

Также EIA ожидает в сентябре общего снижения добычи газа на всех этих месторождениях на 147 миллионов кубических футов, до 98,262 миллиарда кубических футов в сутки.

Согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин в рассматриваемой местности США в июле сократилось по сравнению с июнем на 5, до 4 787.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи скважины. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.