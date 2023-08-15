МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Суточная добыча нефти в Казахстане снизилась почти на 10% за четыре дня, прошедших после аварии на тепловой электростанции (ТЭС) Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК) в нефтеносной Мангистауской области республики (на западе страны), следует из данных информационно-аналитического центра нефти и газа министерства энергетики республики.

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По информации властей региона, 11 августа на ТЭС МАЭК произошла вынужденная остановка двух энергоблоков. Из-за этого выработка электроэнергии на ТОО "МАЭК" снизилась с 545 мегаватт до 245 мегаватт. По решению руководства области в регионе введены ограничения в энергоснабжении, которые в первую очередь коснулись промышленных объектов.

Согласно данным центра, в Казахстане 14 августа было добыто 209,3 тысячи тонн нефти и газового конденсата, тогда как до произошедшей аварии — 10 августа — суточная добыча составила 232 тысячи тонн.

Пресс-служба министерства энергетики республики в понедельник сообщила, что в связи с перебоями на энергоисточниках отмечается снижение добычи нефти в Мангистауской области, что в свою очередь отразится на прогнозе добычи нефти до конца года.

"Прогноз добычи нефти на 2023 года с учетом факта за семь месяцев и планов составляет 99,4% от плана 90,5 миллиона тонн", — сообщила пресс-служба минэнерго.

В начале июля на объектах Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК) в Казахстане также произошла авария, что привело к скачкам напряжения в энергосистеме Западного Казахстана с массовыми отключениями потребителей в регионе.