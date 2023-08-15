МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 сентября текущего года вырастет на 4,5 доллара и составит 21,4 доллара за тонну, сообщил Минфин РФ в своем телеграм-канале. Цены на нефть сохраняют стабильность

"Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 сентября 2023 года повысится на 4,5 доллара и составит 21,4 доллара за тонну", – говорится в сообщении.

В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 16,9 доллара за тонну.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 сентября повысится на 1,4 доллара и составит 6,4 доллара за тонну, на темные – на 4,5 доллара, до 21,4 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина вырастет на 1,4 доллара – до 6,4 доллара за тонну, а прямогонного бензина (нафты) – на 2,5 доллара, до 11,7 доллара за тонну.

Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и чистые фракции СУГ останется нулевой. Пошлина на кокс составит 1,3 доллара за тонну.