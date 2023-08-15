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2023-08-15T12:21:05+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20230815/841449480.html
Минфин спрогнозировал рост пошлины на экспорт российской нефти с сентября
Нефть
Новости
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Пошлина на экспорт нефти из России с 1 сентября текущего года вырастет на 4,5 доллара и составит 21,4 доллара за тонну, сообщил Минфин РФ в своем телеграм-канале. "Согласно... ПРАЙМ, 15.08.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, налоги, экономика, новости, россия, минфин, пошлина на экспорт нефти
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 сентября текущего года вырастет на 4,5 доллара и составит 21,4 доллара за тонну, сообщил Минфин РФ в своем телеграм-канале.
"Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 сентября 2023 года повысится на 4,5 доллара и составит 21,4 доллара за тонну", – говорится в сообщении.
В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 16,9 доллара за тонну.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 сентября повысится на 1,4 доллара и составит 6,4 доллара за тонну, на темные – на 4,5 доллара, до 21,4 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина вырастет на 1,4 доллара – до 6,4 доллара за тонну, а прямогонного бензина (нафты) – на 2,5 доллара, до 11,7 доллара за тонну.
Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и чистые фракции СУГ останется нулевой. Пошлина на кокс составит 1,3 доллара за тонну.