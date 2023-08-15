НЬЮ-ДЕЛИ, 15 авг — ПРАЙМ. Первая сделка по продаже сырой нефти в рамках недавно внедренной системы расчетов в местной валюте состоялась в понедельник между Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) и Indian Oil Corporation Limited, сообщило посольство Индии в ОАЭ. Америку бомбит: они поняли, зачем русские и саудиты играют с нефтью

Сделка предполагала продажу около 1 миллиона баррелей сырой нефти. Для транзакции были использованы как индийские рупии, так и дирхамы ОАЭ, говорится в сообщении посольства.

Это первый в истории Индии расчет в местной валюте с ОАЭ, ожидается, что он сократит транзакционные издержки и время и увеличит зависимость от местных валют. Это еще больше расширит льготные условия, вытекающие из соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между странами. Трейдеры могут выбрать валюту платежа по взаимному согласию.

ОАЭ являются четвертым по величине источником сырой нефти и вторым по величине источником сжиженного газа для Индии. В прошлом году между двумя странами было продано нефтепродуктов на сумму 35,10 миллиарда долларов, что составляет 41,4% от общего объема двусторонней торговли.

Механизм расчетов в местной валюте был создан в соответствии с меморандумом о взаимопонимании о создании рамочного механизма использования местных валют для трансграничных транзакций, обмен которыми состоялся 15 июля 2023 года в присутствии премьер-министра Нарендры Моди и президента ОАЭ Мохаммеда бен Зайда Аль Нахайяна.

Кроме того, положительное сальдо в местных валютах может быть использовано для инвестирования в активы в местной валюте, такие как корпоративные облигации, государственные ценные бумаги, фондовые рынки и так далее. Расчеты в местной валюте, вероятно, окажут трансформационное влияние не только на двусторонние экономические отношения, но и на более масштабные экономические взаимодействия по всему миру, отметило посольство Индии в ОАЭ.