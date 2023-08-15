МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Пакистанским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) уже выгодно покупать российскую нефть Urals с текущими скидками к ближневосточной нефти, а дополнительный шаг навстречу со стороны России в ценовом вопросе мог бы расширить сотрудничество сторон и в других отраслях, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Пакистан получил вторую партию российской нефти, пишет СМИ

Накануне издание Geo сообщило со ссылкой на исполнительного директора компании Pakistan Refinery Limited Захида Мира, что Пакистан ведет переговоры с Россией о спотовых поставках нефти. Но компания снова будет перерабатывать российскую нефть, когда она будет доступна "на выгодных коммерческих условиях", отметил Мир. Тем временем в июне Пакистан впервые получил из России 101 тысячу тонн нефти, и глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов отмечал, что специальной скидки не было.

"При дифференциале более 10 долларов за баррель покупка Urals является выгодной для пакистанских НПЗ при сохранении допустимых качественных характеристик", — сказала консультант компании "Имплемента" Евгения Попова, уточнив, что речь идет о скидке к сорту Dubai Crude. При этом сейчас, по ее данным, дисконт составляет около 14 долларов. Из этого следует, что сейчас покупка нефти у России выгоднее для Пакистана, чем у ближневосточных партнеров.

Эксперт "Имплементы" пояснила, что для Пакистана рост котировок Urals выше 70 долларов за баррель и сужение дисконта к легкой дубайской нефти могут быть достаточно чувствительными. К тому же ценовые преимущества сорта РФ по отношению к ближневосточной нефти нивелируются ростом транспортных расходов и более низким выходом светлых нефтепродуктов. Так, пропускная способность портов Пакистана ограничена, и нефть из России поставляется с перегрузкой с судна на судно, что удорожает доставку на 3 доллара за баррель.

При этом переговорная позиция России выглядит достаточно сильной, поскольку "поставки или непоставки в Пакистан не имеют большой разницы с коммерческой стороны", считает партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. С другой стороны, гибкость позиции могла бы стать важным внешнеполитическим шагом для налаживания экономического сотрудничества. Кооперация в области нефтегаза может стимулировать отношения в других отраслях: ядерной энергетике, АПК, металлургии, военной промышленности, сервисах и технологиях, считает Касаткин.

В итоге, по мнению директора научного центра "Ансельм" Максима Канищева, в качестве компромисса страны могли бы договориться на условиях, что "Россия предложит определенные скидки за объем либо долгосрочные контракты, которые, вероятно, не будут подразумевать существенных скидок, но смогут обеспечить стабильность и предсказуемость ценообразования, что может быть выгодно для составления бюджета и финансового планирования с точки зрения Пакистана".