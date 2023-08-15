Аналитики: уступки Пакистану в цене поставок нефти откроют России новые рынки
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Пакистанским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) уже выгодно покупать российскую нефть Urals с текущими скидками к ближневосточной нефти, а дополнительный шаг навстречу со стороны России в ценовом вопросе мог бы расширить сотрудничество сторон и в других отраслях, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Накануне издание Geo сообщило со ссылкой на исполнительного директора компании Pakistan Refinery Limited Захида Мира, что Пакистан ведет переговоры с Россией о спотовых поставках нефти. Но компания снова будет перерабатывать российскую нефть, когда она будет доступна "на выгодных коммерческих условиях", отметил Мир. Тем временем в июне Пакистан впервые получил из России 101 тысячу тонн нефти, и глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов отмечал, что специальной скидки не было.
"При дифференциале более 10 долларов за баррель покупка Urals является выгодной для пакистанских НПЗ при сохранении допустимых качественных характеристик", — сказала консультант компании "Имплемента" Евгения Попова, уточнив, что речь идет о скидке к сорту Dubai Crude. При этом сейчас, по ее данным, дисконт составляет около 14 долларов. Из этого следует, что сейчас покупка нефти у России выгоднее для Пакистана, чем у ближневосточных партнеров.
Эксперт "Имплементы" пояснила, что для Пакистана рост котировок Urals выше 70 долларов за баррель и сужение дисконта к легкой дубайской нефти могут быть достаточно чувствительными. К тому же ценовые преимущества сорта РФ по отношению к ближневосточной нефти нивелируются ростом транспортных расходов и более низким выходом светлых нефтепродуктов. Так, пропускная способность портов Пакистана ограничена, и нефть из России поставляется с перегрузкой с судна на судно, что удорожает доставку на 3 доллара за баррель.
При этом переговорная позиция России выглядит достаточно сильной, поскольку "поставки или непоставки в Пакистан не имеют большой разницы с коммерческой стороны", считает партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. С другой стороны, гибкость позиции могла бы стать важным внешнеполитическим шагом для налаживания экономического сотрудничества. Кооперация в области нефтегаза может стимулировать отношения в других отраслях: ядерной энергетике, АПК, металлургии, военной промышленности, сервисах и технологиях, считает Касаткин.
В итоге, по мнению директора научного центра "Ансельм" Максима Канищева, в качестве компромисса страны могли бы договориться на условиях, что "Россия предложит определенные скидки за объем либо долгосрочные контракты, которые, вероятно, не будут подразумевать существенных скидок, но смогут обеспечить стабильность и предсказуемость ценообразования, что может быть выгодно для составления бюджета и финансового планирования с точки зрения Пакистана".
https://1prime.ru/oil/20230815/841458011.html