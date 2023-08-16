МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Импорт иранской нефти в Китай в августе находится на самом высоком уровне как минимум за последние 10 лет и, как ожидается, по итогам месяца составит рекордные за этот период 1,5 миллиона баррелей в день — рост поставок происходит на фоне привлекательной цены иранского "черного золота", пишет агентство Блумберг со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. Китай увеличит число разрешенных рейсов американских авиакомпаний

"Согласно данным аналитической компании Kpler, китайский импорт санкционной иранской нефти находится на самом высоком уровне за последние по крайней мере десять лет, поскольку рост мировых цен повышает привлекательность нефти, продаваемой со скидкой. В этом месяце крупнейший в мире импортер нефти будет принимать из Ирана около 1,5 миллиона баррелей нефти в день", — пишет агентство.

Уточняется, что этот показатель заметно выше среднего ежемесячного уровня первых семи месяцев года в 917 тысяч баррелей в день, а также может стать самым высоким по данным Kpler, которые приводятся с 2013 года. Также в статье указывается, что таможня Китая не показывает данные по импорту из Ирана с середины 2022 года.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана, в том числе против иранских экспортеров нефти. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.