МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 11 августа, увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки — до 12,7 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Нефть продолжает дешеветь

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,425 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в мае составила 12,66 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в июне показатель достиг 12,68 миллиона баррелей в день, в июле — 12,73 миллиона. А за весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 11,91 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 8 августа повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 200 тысяч баррелей в день, до 12,76 миллиона баррелей в день, на 2024 год — увеличило на 240 тысяч баррелей в день, до 13,09 миллиона баррелей в сутки.