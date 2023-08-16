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Добыча нефти в Венесуэле выросла в 2023 году на 10,65 процентов
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Средний дневной уровень добычи нефти в Венесуэле вырос с января по июль 2023 года с 732 до 810 тысяч баррелей в сутки — статистику по месяцам опубликовал министр нефти и глава... ПРАЙМ, 16.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МЕХИКО, 16 авг — ПРАЙМ. Средний дневной уровень добычи нефти в Венесуэле вырос с января по июль 2023 года с 732 до 810 тысяч баррелей в сутки — статистику по месяцам опубликовал министр нефти и глава венесуэльской нефтегазовой PDVSA Рафаэль Тельечеа.
"Добыча нефти в Венесуэле продолжает восстанавливаться в 2023 году благодаря стратегии президента Николаса Мадуро и усилиям работников PDVSA, демонстрируя, что можно эффективно противостоять блокаде и полагаться на собственные силы", — написал Тельечеа в своем блоге в соцсети X (бывший Twitter).
Согласно опубликованной инфографике на основе докладов ОПЕК о нефтяном рынке, Венесуэла в январе текущего года добывала 732 тысячи баррелей нефти в сутки. Пик добычи, 819 тысяч баррелей в сутки, пришелся на май, по итогам июля она находится на уровне 810 тысяч баррелей.
Ранее Тельечеа в интервью заявлял, что Венесуэла намерена до конца текущего года выйти на уровень добычи в 1 миллион баррелей в сутки, а еще через год добывать 1,76 миллиона баррелей.
Объем переработки нефти в Венесуэле по итогам первого полугодия 2023 года достиг 300 тысяч баррелей в сутки.