МЕХИКО, 16 авг — ПРАЙМ. Средний дневной уровень добычи нефти в Венесуэле вырос с января по июль 2023 года с 732 до 810 тысяч баррелей в сутки — статистику по месяцам опубликовал министр нефти и глава венесуэльской нефтегазовой PDVSA Рафаэль Тельечеа. Добыча нефти в США за неделю по 11 августа выросла на 100 тысяч баррелей

"Добыча нефти в Венесуэле продолжает восстанавливаться в 2023 году благодаря стратегии президента Николаса Мадуро и усилиям работников PDVSA, демонстрируя, что можно эффективно противостоять блокаде и полагаться на собственные силы", — написал Тельечеа в своем блоге в соцсети X (бывший Twitter).

Согласно опубликованной инфографике на основе докладов ОПЕК о нефтяном рынке, Венесуэла в январе текущего года добывала 732 тысячи баррелей нефти в сутки. Пик добычи, 819 тысяч баррелей в сутки, пришелся на май, по итогам июля она находится на уровне 810 тысяч баррелей.

Ранее Тельечеа в интервью заявлял, что Венесуэла намерена до конца текущего года выйти на уровень добычи в 1 миллион баррелей в сутки, а еще через год добывать 1,76 миллиона баррелей.

Объем переработки нефти в Венесуэле по итогам первого полугодия 2023 года достиг 300 тысяч баррелей в сутки.