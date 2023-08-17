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https://1prime.ru/oil/20230817/841492905.html
Цены на нефть перешли к росту на статистике по США
Нефть
Новости
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Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к росту после слабой утренней динамики, инвесторы продолжают оценивать статистику по запасам из США и базовые факторы рынка,... ПРАЙМ, 17.08.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, нефть, мир, цены
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к росту после слабой утренней динамики, инвесторы продолжают оценивать статистику по запасам из США и базовые факторы рынка, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.57 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,77% — до 84,09 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,76%, до 79,98 доллара. Утром цены на нефть были в целом стабильны.
Коммерческие запасы нефти в США за неделю по 11 августа снизились сильнее ожиданий — на 6 миллионов баррелей, тогда как ожидалось уменьшение лишь на 2,3 миллиона баррелей. В то же время данные по запасам дистиллятов и бензина оказались хуже ожиданий, а добыча выросла — на 100 тысяч баррелей, до 12,7 миллиона баррелей в день.
Рост котировок поддерживается и коррекционной динамикой: предыдущие три торговых дня нефть теряла в цене, суммарно подешевев в среднем примерно на 4%.
Сдерживать котировки нефти продолжают опасения по поводу экономики Китая, одного из крупнейших потребителей нефти. Ранее на неделе были опубликованы слабые промышленные данные из КНР, что сдержало склонность трейдеров к риску и нефтяные цены.