МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 1,5% в четверг вечером после трехдневного падения — сомнения в спросе со стороны Китая сменяются более фундаментальными и более позитивными настроениями, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Цены на нефть перешли к росту на статистике по США

По состоянию на 18.14 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,49%, до 84,69 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,89%, до 80,88 доллара.

"Рынок нефти не смог избежать более широкой обеспокоенности рынка после выхода… макроэкономических данных в Китае. Тем не менее, мы сохраняем конструктивный взгляд на нефть, учитывая ожидания того, что фундаментальные показатели будут продолжать укрепляться благодаря текущему сокращению предложения со стороны ОПЕК+", — сказал агентству Блумберг глава отдела товарно-сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).

За предыдущие три торговых дня цены на нефть упали, на марку Brent — на 3,92%, на марку WTI — на 4,65%. Инвесторы отреагировали на макроэкономические данные из Китая. Так, данные вторника показали, что промпроизводство в стране в июле выросло на 3,7% в годовом выражении, в то время как аналитики прогнозировали рост на 4,4%.