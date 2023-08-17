2023-08-17T22:58:00+03:00
2023-08-17T23:23:15+03:00
2023-08-17T22:58:00+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20230817/841500522.html
Россия в августе может обогнать США по экспорту нефтепродуктов в Бразилию
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия в августе может достичь рекордного объема экспорта нефтепродуктов в Бразилию и обогнать США, крупнейшего поставщика этой латиноамериканской страны, сообщает агентство... ПРАЙМ, 17.08.2023
нефть, энергетика, новости, россия, сша, бразилия
https://cdnn.1prime.ru/images/83524/00/835240058.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83524/00/835240058.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83524/00/835240055.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83524/00/835240055.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83524/00/835240051.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83524/00/835240051.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20230817/841481018.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Россия в августе может достичь рекордного объема экспорта нефтепродуктов в Бразилию и обогнать США, крупнейшего поставщика этой латиноамериканской страны, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
"Импорт российских нефтепродуктов Бразилией вырастет на 25% в августе по сравнению с июлем, до 235 тысяч баррелей в день. Это намного больше, чем из США, которые были основным иностранным поставщиком Бразилии", — пишет агентство.
По данным Kpler, на которые ссылается Блумберг, с начала действия потолка цен на российскую нефть Бразилия стала вторым после Турции покупателем дизельного топлива из РФ.
Кроме того, как добавляет агентство, с июня Россия начала поставлять в Бразилию бензин, пусть и меньших объемах. Также вероятно, что вырастет импорт нафты.
"Бразилия является крупнейшим рынком в Латинской Америке, поэтому российские нефтепереработчики нацелены на поставки в страну", — цитирует Блумберг главного нефтяного аналитика Kpler Виктора Катону (Viktor Katona).