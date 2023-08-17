МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Россия в августе может достичь рекордного объема экспорта нефтепродуктов в Бразилию и обогнать США, крупнейшего поставщика этой латиноамериканской страны, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. Экспорт Японии в Россию в июле вырос на 25 процентов

"Импорт российских нефтепродуктов Бразилией вырастет на 25% в августе по сравнению с июлем, до 235 тысяч баррелей в день. Это намного больше, чем из США, которые были основным иностранным поставщиком Бразилии", — пишет агентство.

По данным Kpler, на которые ссылается Блумберг, с начала действия потолка цен на российскую нефть Бразилия стала вторым после Турции покупателем дизельного топлива из РФ.

Кроме того, как добавляет агентство, с июня Россия начала поставлять в Бразилию бензин, пусть и меньших объемах. Также вероятно, что вырастет импорт нафты.

"Бразилия является крупнейшим рынком в Латинской Америке, поэтому российские нефтепереработчики нацелены на поставки в страну", — цитирует Блумберг главного нефтяного аналитика Kpler Виктора Катону (Viktor Katona).