АСТАНА, 18 авг — ПРАЙМ. Компания "Карачаганак петролеум оперейтинг" (KPO, разрабатывает Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение на западе Казахстана) планирует отправить в Германию по нефтепроводу "Дружба" в 2024 году 1,2 миллиона тонн нефти, сообщил заместитель генерального директора нефтетранспортной национальной компании "Казтрансойл" Амиржан Оспанов. В E.ON прокомментировали вопрос осушения трубы "Северного потока"

"Согласно полученным заявкам от грузоотправителей на 2024 год, компания "Карачаганак петролеум оперейтинг" планирует 1,2 миллиона тонн в 2024 году транспортировать в данном направлении", — сказал он в ходе дня эмитента на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в пятницу.

Компания "Казмунайгаз" (КМГ) 20 июня сообщила о подписании с Rosneft Deutschland договора о ежемесячных поставках 100 тысяч тонн нефти из ресурсов месторождения Карачаганак на нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie в городе Шведте до конца 2023 года. Продавцом нефти выступает дочерняя организации АО НК "Казмунайгаз" — KazMunayGas Trading AG, покупателем — Rosneft Deutschland GmbH, один из акционеров нефтеперерабатывающего завода PCK Raffinerie.

КМГ сообщала, что планируемый общий объем поставки в Германию в текущем году составит не менее 890 тысяч тонн нефти. Ранее с российской стороной был согласован транзит нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу "Дружба" в объеме 1,2 миллиона тонн на 2023 год.