Казахстанская KPO отправит в Германию по "Дружбе" 1,2 миллиона тонн нефти
АСТАНА, 18 авг — ПРАЙМ. Компания "Карачаганак петролеум оперейтинг" (KPO, разрабатывает Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение на западе Казахстана) планирует отправить в Германию по нефтепроводу "Дружба" в 2024 году 1,2 миллиона тонн нефти, сообщил заместитель генерального директора нефтетранспортной национальной компании "Казтрансойл" Амиржан Оспанов.
"Согласно полученным заявкам от грузоотправителей на 2024 год, компания "Карачаганак петролеум оперейтинг" планирует 1,2 миллиона тонн в 2024 году транспортировать в данном направлении", — сказал он в ходе дня эмитента на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в пятницу.
Компания "Казмунайгаз" (КМГ) 20 июня сообщила о подписании с Rosneft Deutschland договора о ежемесячных поставках 100 тысяч тонн нефти из ресурсов месторождения Карачаганак на нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie в городе Шведте до конца 2023 года. Продавцом нефти выступает дочерняя организации АО НК "Казмунайгаз" — KazMunayGas Trading AG, покупателем — Rosneft Deutschland GmbH, один из акционеров нефтеперерабатывающего завода PCK Raffinerie.
КМГ сообщала, что планируемый общий объем поставки в Германию в текущем году составит не менее 890 тысяч тонн нефти. Ранее с российской стороной был согласован транзит нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу "Дружба" в объеме 1,2 миллиона тонн на 2023 год.
https://1prime.ru/oil/20230818/841505024.html