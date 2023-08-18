МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются из-за ухода трейдеров от риска, а по итогам недели котировки могут прервать семинедельный рост, свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в Европе незначительно растут

По состоянию на 13.42 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,29% — до 83,88 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,15%, до 80,27 доллара. Утром цены на нефть слабо колебались.

С начала недели цены на нефть могут показать снижение примерно на 3,5% после семи недель роста подряд, за которые нефть подорожала примерно на 17,5% и 20% соответственно.

Мировые трейдеры в то же время больше склонны уходить от риска, о чем свидетельствует снижение большинства фондовых биржевых индексов Азии и Европы. Безрисковые настроения связаны с ожиданиями того, что Федеральная резервная система (ФРС) США может продолжить повышение ставок после сентябрьского сохранения. Такие ожидания поддерживает сильная макростатистика из США, вышедшая на минувшей неделе.

В то же время инвесторы продолжают проявлять обеспокоенность относительно перспектив экономики Китая после публикации слабой макростатистики по промышленному производству. КНР является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти, поэтому опасения за экономику страны отражаются на прогнозах спроса и ценах на нефть.

Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 11 августа их число осталось на уровне 525 агрегатов.