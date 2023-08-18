МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российские нефтяники в связи с добровольным сокращением экспорта нефти из РФ, начатым в августе, вероятно, решили не сокращать добычу, а направить сырье на переработку, в результате это позволило им нарастить экспорт нефтепродуктов, прокомментировал РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Нефть может закрыть неделю снижением более чем на 2 процента

Россия в августе может достичь рекордного объема экспорта нефтепродуктов в Бразилию и обогнать США, крупнейшего поставщика этой латиноамериканской страны, сообщало агентство Блумберг со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. По данным компании, импорт российских нефтепродуктов Бразилией вырастет на 25% в августе по сравнению с июлем, до 235 тысяч баррелей в сутки.

"Для нашего экспорта это довольно много. Потому что обычно мы экспортирует примерно 2-2,5 миллиона баррелей в сутки нефтепродуктов. Поэтому на одну страну это довольно много", — прокомментировал собеседник агентства.

"Если мы берем именно август, то вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что в августе Россия сократит экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. На практике мы видим, что на самом деле эта добытая, но неэкспортированная нефть просто перерабатывается и экспортируется в виде нефтепродуктов. Не знаю, насколько именно дополнительные объемы ушли в Бразилию, но тем не менее в августе Россия действительно увеличила экспорт нефтепродуктов", — рассказал Юшков.

По словам эксперта, много нефтепродуктов из России импортируют страны Северной Африки, Индия и Турция, и они на этом зарабатывают.

"Периодически они просто меняют пропорции. Как правило, Турция берет довольно много. Все эти страны зачастую берут российские нефтепродукты для себя, для внутреннего рынка, тем самым освобождают объемы нефтепродуктов, которые они производят на своих НПЗ. А свои нефтепродукты они, как правило, продают в Европу… Таким образом они зарабатывают. Но Бразилия в этом плане отличается, потому что они берут исключительно для себя", — объяснил эксперт.