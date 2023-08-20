ПЕКИН, 20 авг — ПРАЙМ. Россия за январь-июль 2023 года поставила в Китай 60,66 миллиона тонн нефти на 32,106 миллиарда долларов, сохранив лидерство среди других стран, следует из данных, опубликованных в воскресенье главным таможенным управлением КНР. Китай резко увеличил объемы покупки российского трубопроводного газа

Рост объема поставок за январь-июль этого года составил 25,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в России 48,44 миллиона тонн нефти на 34,093 миллиарда долларов.

Отдельно в июле 2023 года КНР закупила в РФ 8,064 миллиона тонн нефти на 4,068 миллиона долларов.

На втором месте по поставкам нефти в Китай расположилась Саудовская Аравия — 52,167 миллиона тонн на 31,54 миллиарда долларов, далее идут Ирак (34,93 миллиона тонн на 19,9 миллиарда долларов), Малайзия (29,46 миллиона тонн на 14,7 миллиарда долларов), ОАЭ (25,02 миллиона тонн на 15,53 миллиарда долларов), Оман (23,04 миллиона тонн на 14,26 миллиарда долларов), Ангола (15,24 миллиона тонн на 9,1 миллиарда долларов), Кувейт (14,92 миллиона тонн на 8,94 миллиарда долларов).

Согласно данным китайской таможни, по итогам 2022 года Китай закупил в России 86,2 миллиона тонн нефти на 58,5 миллиарда долларов.