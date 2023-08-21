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Цены на нефть пошли вверх
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Мировые цены на нефть растут в понедельник утром, инвесторы ожидают восстановления китайской экономики, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.42... ПРАЙМ, 21.08.2023
новости, нефть, энергетика, экономика, мировая экономика, мир, нефть, торги, цены
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник утром, инвесторы ожидают восстановления китайской экономики, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7.42 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,62%, до 85,33 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,66%, до 81,19 доллара.
Рынки в последнее время с беспокойством наблюдают за экономической ситуацией в КНР. Последние данные макростатистики по стране оказались слабее ожиданий, также отдельно трейдеры следят за состоянием рынка недвижимости страны. По словам экспертов, восстановление экономики Китая необходимо для дальнейшего ралли нефтяных котировок.
"Все внимание будет обращено на то, удастся ли Китаю восстановиться до конца, чтобы обеспечить дальнейшую уверенность в том, что цены на нефть будут продолжать расти", — отметил рыночный стратег IG Asia Pte Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong), которого цитирует агентство Блумберг.
Кроме того, по словам Ип Цзюнь Жуна, в последние дни определенную поддержку ценам на нефть оказывает замедление роста курса доллара.