МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Россия в июле осталась крупнейшим поставщиком нефти в Китай, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные Главного таможенного управления КНР. При этом импорт из России откатился с исторических максимумов на фоне уменьшения дисконта и роста внутрироссийского потребления. Цены на нефть пошли вверх

Поставки из России выросли в июле на 13% в годовом сопоставлении, до 8,06 млн тонн, или 1,9 млн баррелей в день.

За январь-июль импорт нефти из России в Китай увеличился на 25% в годовом сопоставлении, до 60,66 млн тонн.

Поставки из Саудовской Аравии сократились в июле на 14% в годовом и на 31% в месячном сопоставлении, до 5,65 млн тонн.

Предполагалось, что экспорт из королевства в азиатские страны уменьшится в июле, так как Эр-Рияд повысил официальные цены реализации нефти марки Arab Light до 6-месячного максимума. Саудовская Аравия также объявила о добровольном дополнительном сокращении добычи, в результате чего она упала в июле до 9 млн баррелей в день с 9,96 млн баррелей в день в июне.

Несмотря на сохранение санкций, российская нефть марки ESPO торгуется все с меньшим дисконтом к международным маркерным сортам ввиду сильного спроса китайских и индийских покупателей.

Кроме того, повышение внутреннего спроса в России, вероятно, привело к понижению экспорта. Поставки из портов европейской части России в июле, по оценкам, упали на 18% в месячном сопоставлении, отражая укрепление спроса со стороны российских НПЗ.

В результате появились новые возможности для других поставщиков. Так, импорт нефти из Анголы в Китай увеличился в июле на 27% в месячном сопоставлении, до 574 581 барреля в день.

В продолжение июньского тренда объем экспорта из США в Китай взлетел в пять раз по сравнению с июлем прошлого года. Добыча нефти марки WTI в США по-прежнему растет в условиях сокращения добычи странами ОПЕК+. Поставки американской нефти в Китай составили в июле 161 275 баррелей в день против 742 824 баррелей в день в июне. Падение в месячном сопоставлении обусловлено уменьшением маржинальности поставок в Китай для экспортеров из США.

Импорт из Малайзии вырос в июле на 16% в годовом сопоставлении, до 911 926 баррелей в день. Малайзия зачастую используется как промежуточный пункт для подсанкционных грузов из Ирана и Венесуэлы.