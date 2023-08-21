МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем несколько ускорили рост к утренней динамике, рынки продолжают оценивать рынок как дефицитный, несмотря на риски спроса из Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Российский рынок акций растет на фоне умеренного ослабления рубля

По состоянию на 14.14 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,96%, до 85,61 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,04%, до 81,5 доллара. Утром нефть дорожала в среднем на 0,6%.

Цены на нефть склонны к росту на базовых факторах. Так, инвесторы оценивают усилия ОПЕК+ по снижению добычи, что ослабляет влияние на котировки опасений по поводу перспектив экономики Китая.

"Перспективы роста экономики Китая вызывают опасения касательно спроса, в то время как рынок нефти… остается исключительно дефицитным", — считает глава отдела исследований A/S Global Risk Management Арне Лохманн Расмусен (Arne Lohmann Rasmusen), которого цитирует агентство Блумберг.

Китай является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти, поэтому ожидания по экономике страны отражаются на перспективах спроса и стоимости нефти.