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Цены на нефть несколько ускорили рост
Нефть
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Мировые цены на нефть в понедельник днем несколько ускорили рост к утренней динамике, рынки продолжают оценивать рынок как дефицитный, несмотря на риски спроса из Китая,... ПРАЙМ, 21.08.2023
нефть, энергетика, новости, торги, мир, цены на нефть, биржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем несколько ускорили рост к утренней динамике, рынки продолжают оценивать рынок как дефицитный, несмотря на риски спроса из Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.14 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,96%, до 85,61 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,04%, до 81,5 доллара. Утром нефть дорожала в среднем на 0,6%.
Цены на нефть склонны к росту на базовых факторах. Так, инвесторы оценивают усилия ОПЕК+ по снижению добычи, что ослабляет влияние на котировки опасений по поводу перспектив экономики Китая.
"Перспективы роста экономики Китая вызывают опасения касательно спроса, в то время как рынок нефти… остается исключительно дефицитным", — считает глава отдела исследований A/S Global Risk Management Арне Лохманн Расмусен (Arne Lohmann Rasmusen), которого цитирует агентство Блумберг.
Китай является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти, поэтому ожидания по экономике страны отражаются на перспективах спроса и стоимости нефти.