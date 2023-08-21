МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Иран не будет сидеть сложа руки, видя акты пиратского захвата танкеров, перевозящих его нефть, заявил на еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. Китай в августе поставит рекорд по импорту нефти из Ирана, пишет СМИ

Днем ранее агентство Mehr со ссылкой на американские СМИ сообщило о начале разгрузки партии иранской нефти с судна Suez Rajan, захваченного США несколько месяцев назад на побережье Техаса, на судно Mr. Arafat.

"Действия по захвату танкеров, перевозящих иранскую нефть, — яркий пример морского пиратства и нарушения международных положений и правил морских перевозок, и в этом вопросе Иран не будет сидеть сложа руки", — приводит слова официального представителя внешнеполитического ведомства Исламской республики агентство Fars.

Канаани подчеркнул, что "чиновники американского правительства понимают, что эпоха "бей и беги" закончилась, и Иран не останется безучастным по отношению к любым нападкам на права иранской народа где бы то ни было и ответит".

При этом он не подтвердил и не опроверг сообщения о начале разгрузки иранской нефти с судна Suez Rajan, сказав, что на данный момент у него "нет никакой подтвержденной информации по данному вопросу", в том числе о позиции властей США. В США предрекли последствия разморозки иранских активов

18 июля газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что власти США не могут провести аукцион по продаже 800 тысяч баррелей захваченной иранской нефти, находящейся на греческом танкере у берегов Техаса, из-за сопротивления американских компаний, опасающихся ответных действий со стороны Тегерана.

В апреле британская газета Financial Times сообщала о том, что власти США задержали судно с иранской нефтью. Три источника, информированные о ситуации, сообщили газете, что США перенаправили судно Suez Rajan, загруженное иранской сырой нефтью, первоначально предназначавшейся для Китая.

Источники заявили, что минюст США задержал танкер по постановлению суда при содействии по меньшей мере одной компании, связанной с судном, после того как оно приняло на борт груз иранской нефти.