МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Экспорт нефти и конденсата из Ирана в августе намного превышает уровень периода с начала года, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные Tankertrackers.com. Цены на нефть несколько ускорили рост

"По оценкам компании Tankerеtrackers.com Inc., предоставляющей данные о перевозках нефтяных грузов правительствам, страховщикам и другим организациям, за первые 20 дней августа Иран экспортировал 2,2 миллиона баррелей в сутки нефти и конденсата. Если этот показатель сохранится (по итогам месяца — ред.), то он намного превысит показатели любого другого месяца в этом году", — говорится в сообщении.

При этом, согласно приложенной инфографике, с января по июль Иран поставлял на экспорт менее 1,5 миллиона баррелей нефти и конденсата в сутки. А единственным месяцем, помимо августа, когда этот объем был превышен, стал май.

Агентство отмечает, что этот рост "неудобен" для США, где официально все еще действуют санкции, ограничивающие иранские поставки.

"Но даже в этом случае дополнительные объемы помогут смягчить последствия сокращения добычи Саудовской Аравией, Россией и другими странами, входящими в ОПЕК+", — добавляет оно.

По данным издания, Иран продает большую долю своей нефти в Китай, Индия же, которая раньше была крупным покупателем иранской нефти, переключилась на баррели из России.