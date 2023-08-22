NPD: добыча жидких углеводородов в Норвегии в июле выросла на 1 процент к июню
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов в Норвегии в июне, по предварительным данным, вырос по сравнению с окончательными данными за июнь на 21 тысячу баррелей в день, или на 1%, составив 2,037 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).
Согласно итоговым данным за июнь, объем добычи жидких углеводородов в стране в среднем составлял 2,016 миллиона баррелей в день.
NPD при этом отмечает, что показатель июня оказался также на 1% выше прогноза организации.
Объем добычи нефти в июле составил 1,828 миллиона баррелей в день, что на 0,7% меньше прогноза NPD и на 0,6% выше уровня июня. Кроме того, объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил в июле 190 тысяч баррелей в сутки, а конденсата — 18 тысяч.
Также, согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в июле в Норвегии газа составил 321,4 миллиона кубометров в сутки, что на 10,5% меньше прогноза NPD и на 28,2% больше по отношению к июню.
Норвегия входит в семерку крупнейших в мире экспортеров нефти.
https://1prime.ru/oil/20230822/841538337.html