МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов в Норвегии в июне, по предварительным данным, вырос по сравнению с окончательными данными за июнь на 21 тысячу баррелей в день, или на 1%, составив 2,037 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD). Экспорт нефти из Ирана вышел на самый высокий уровень с начала года

Согласно итоговым данным за июнь, объем добычи жидких углеводородов в стране в среднем составлял 2,016 миллиона баррелей в день.

NPD при этом отмечает, что показатель июня оказался также на 1% выше прогноза организации.

Объем добычи нефти в июле составил 1,828 миллиона баррелей в день, что на 0,7% меньше прогноза NPD и на 0,6% выше уровня июня. Кроме того, объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил в июле 190 тысяч баррелей в сутки, а конденсата — 18 тысяч.

Также, согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в июле в Норвегии газа составил 321,4 миллиона кубометров в сутки, что на 10,5% меньше прогноза NPD и на 28,2% больше по отношению к июню.

Норвегия входит в семерку крупнейших в мире экспортеров нефти.