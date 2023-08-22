КАИР, 22 авг — ПРАЙМ. Новое месторождение нефти открыто в Суэцком заливе, говорится в заявлении министерства нефти и природных ресурсов Египта. Нефть под давлением

"Компания Cheiron объявила об обнаружении нового месторождения в западном концессионном районе Гейсум-Тауила в Суэцком заливе", — сообщается в заявлении, которое опубликовало министерство.

Отмечается, что месторождение управляется египетской компанией Petrogulf Misr — совместным предприятием Egypt General Petroleum Corporation (EGPC) и компаниями Cheiron и Kufpec.

Согласно заявлению, добыча в обнаруженном месторождении составляет 2,5 тысячи баррелей в сутки. Министерство подчеркнуло, что это уже четвертая скважина, открытая в этом районе, общий объем добычи в котором теперь достиг около 23 тысяч баррелей в день.