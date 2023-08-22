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В Суэцком заливе открыли новое месторождение нефти
Нефть
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Новое месторождение нефти открыто в Суэцком заливе, говорится в заявлении министерства нефти и природных ресурсов Египта. "Компания Cheiron объявила об обнаружении нового... ПРАЙМ, 22.08.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, нефть, египет, суэцкий канал
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КАИР, 22 авг — ПРАЙМ. Новое месторождение нефти открыто в Суэцком заливе, говорится в заявлении министерства нефти и природных ресурсов Египта.
"Компания Cheiron объявила об обнаружении нового месторождения в западном концессионном районе Гейсум-Тауила в Суэцком заливе", — сообщается в заявлении, которое опубликовало министерство.
Отмечается, что месторождение управляется египетской компанией Petrogulf Misr — совместным предприятием Egypt General Petroleum Corporation (EGPC) и компаниями Cheiron и Kufpec.
Согласно заявлению, добыча в обнаруженном месторождении составляет 2,5 тысячи баррелей в сутки. Министерство подчеркнуло, что это уже четвертая скважина, открытая в этом районе, общий объем добычи в котором теперь достиг около 23 тысяч баррелей в день.