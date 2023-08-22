МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Импорт нефти в Индию из России упал в июле впервые за девять месяцев, а импорт из Саудовской Аравии опустился до минимального значения за два с половиной года на фоне сокращения добычи ОПЕК+. Об этом свидетельствуют источники в отрасли и данные по танкерным перевозкам.

И Китай, и Индия уменьшили ввоз нефти из России и Саудовской Аравии в июле на фоне повышения цен, а также сокращения Москвой и Эр-Риядом добычи и экспорта. Нефть под давлением

Саудовская Аравия приняла решение о добровольном дополнительном сокращении добычи еще на 1 млн баррелей в день в июле-сентябре, а России уменьшила экспорт в августе на 500 тыс баррелей в день в рамках достигнутого странами ОПЕК+ соглашения, нацеленного на ограничение предложения и поддержку цен.

Совокупный импорт нефти в Индию упал в июле на 5,2% по сравнению с июнем, до 4,4 млн баррелей в день. Несколько НПЗ закрыты на регламентные работы ввиду продолжающегося сезона муссонов.

Импорт нефти в Индию из России понизился на 5,7%, до 1,85 млн баррелей в день, импорт из Саудовской Аравии — на 26%, до 470 тыс баррелей в день.

Индия импортирует более 80% потребляемой ею нефти.

Индийские нефтеперерабатывающие компании диверсифицируют источники поставок для сокращения затрат. Поэтому они начали активно покупать российскую нефть с дисконтом после отказа от нее западных компаний в контексте эскалации напряженности на Украине в феврале 2022 года.

Однако сейчас импорт из России уменьшается, и этот процесс может продолжиться в августе и сентябре — на индийских НПЗ запланированы регламентные работы, а цены на российскую нефть превысили 60 долларов за баррель, тот потолок, который был установлен странами ЕС и Большой семерки.

Россия, впрочем, остается ведущим поставщиком нефти в Индию. За ней следуют Ирак и Саудовская Аравия. Несмотря на сокращение импорта из Саудовской Аравии, доля стран ОПЕК в импорте нефти в Индию в июле выросла до максимального уровня с марта благодаря увеличению поставок из Ирака, ОАЭ и Нигерии.

В целом за апрель-июль доля ОПЕК в нефтяном импорте Индии держалась на самых низких отметках как минимум за последние 22 года.