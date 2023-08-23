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Турция и Ирак достигли договоренности о продолжении транзита нефти
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Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар сообщил о достижении договоренности о продолжении приостановленных в марте поставок нефти по ирако-турецкому... ПРАЙМ, 23.08.2023
нефть, энергетика, новости, турция, ирак, нефть, поставки нефти
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АНКАРА, 23 авг — ПРАЙМ. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар сообщил о достижении договоренности о продолжении приостановленных в марте поставок нефти по ирако-турецкому трубопроводу в порт Джейхан.
"Была достигнута договоренность о продолжении поставок нефти по ирако-турецкому трубопроводу", — приводит слова министра газета Star.
Ранее также министерство нефти Ирака сообщало, что уведомило Турцию о готовности возобновить экспорт нефти с севера страны.
Багдад заявлял, что Турция нарушила совместное соглашение, позволив курдским властям экспортировать нефть в Джейхан на протяжении многих лет без его согласия.
В итоге 25 марта, после того как Ирак выиграл арбитражное дело в Международном арбитражном суде, Турция прекратила прокачку, охватывающую около 450 тысяч баррелей иракской нефти в сутки, по трубопроводу от приграничной зоны с Ираком до своего порта Джейхан.