АНКАРА, 23 авг — ПРАЙМ. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар сообщил о достижении договоренности о продолжении приостановленных в марте поставок нефти по ирако-турецкому трубопроводу в порт Джейхан. Турция приостановила движение в Босфорском проливе

"Была достигнута договоренность о продолжении поставок нефти по ирако-турецкому трубопроводу", — приводит слова министра газета Star.

Ранее также министерство нефти Ирака сообщало, что уведомило Турцию о готовности возобновить экспорт нефти с севера страны.

Багдад заявлял, что Турция нарушила совместное соглашение, позволив курдским властям экспортировать нефть в Джейхан на протяжении многих лет без его согласия.

В итоге 25 марта, после того как Ирак выиграл арбитражное дело в Международном арбитражном суде, Турция прекратила прокачку, охватывающую около 450 тысяч баррелей иракской нефти в сутки, по трубопроводу от приграничной зоны с Ираком до своего порта Джейхан.