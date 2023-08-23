МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Страховые компании сообщили о повышении дополнительных платежей за "военный риск" для нефтетанкеров в Черном море до 1,2-1,25% с 1%, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на трейдеров. Мировые цены на нефть умеренно растут

"Страховые компании уведомили фрахтователей судов, работающих в российских портах Черного моря, об увеличении дополнительных платежей, известных как "премии за военный риск"… Премия за военный риск была увеличена с примерно 1% от стоимости груза до 1,2-1,25%, сообщили трейдеры", — передаёт агентство.

Отмечается, что увеличение такой премии означает, что каждый рейс будет стоить почти на 200 тысяч долларов больше за один танкер Suezmax, который может перевозить 120-200 тысяч тонн, если поставлять нефть в Индию, а общая стоимость премии составит почти 1 миллион долларов.

Источники в отрасли уточнили, что увеличение касается в основном судов, которые перевозят нефть и нефтепродукты РФ, а для грузов из Казахстана премия осталась на уровне 1%.