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2023-08-23T12:16:00+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20230823/841551712.html
Страховщики повысили допплатежи для танкеров в Черном море, сообщило СМИ
Нефть
Новости
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Страховые компании сообщили о повышении дополнительных платежей за "военный риск" для нефтетанкеров в Черном море до 1,2-1,25% с 1%, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на... ПРАЙМ, 23.08.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, россия, страховщики, нефтяные танкеры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Страховые компании сообщили о повышении дополнительных платежей за "военный риск" для нефтетанкеров в Черном море до 1,2-1,25% с 1%, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на трейдеров.
"Страховые компании уведомили фрахтователей судов, работающих в российских портах Черного моря, об увеличении дополнительных платежей, известных как "премии за военный риск"… Премия за военный риск была увеличена с примерно 1% от стоимости груза до 1,2-1,25%, сообщили трейдеры", — передаёт агентство.
Отмечается, что увеличение такой премии означает, что каждый рейс будет стоить почти на 200 тысяч долларов больше за один танкер Suezmax, который может перевозить 120-200 тысяч тонн, если поставлять нефть в Индию, а общая стоимость премии составит почти 1 миллион долларов.
Источники в отрасли уточнили, что увеличение касается в основном судов, которые перевозят нефть и нефтепродукты РФ, а для грузов из Казахстана премия осталась на уровне 1%.