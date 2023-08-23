МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду днем на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов. Рынки также ждут официальную статистику по запасам сырья в США. Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 400 долларов за тысячу кубов

По состоянию на 14.07 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,32% — до 82,92 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,41%, до 78,52 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,33%, до 103,9 пункта. Удорожание доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными для покупки в другой валюте.

Рынки также обращают внимание на оценку коммерческих запасов сырья в США, опубликованную в ночь на среду Американским институтом нефти (API). По данным института, показатель за неделю по 18 августа снизился на 2,4 миллиона баррелей.

Теперь инвесторы ожидают официальной статистики минэнерго США, которая выйдет позднее в среду. Аналитики прогнозируют снижение запасов нефти на 2,9 миллиона баррелей после уменьшения на 6 миллионов неделей ранее.

Стоимость нефти снижается третью торговую сессию подряд. На рынках сохраняются опасения за спрос, в том числе в связи с замедлением восстановления экономики Китая, одного из крупнейших мировых потребителей нефти.