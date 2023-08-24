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2023
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В США раскрыли, кому выгодны санкции против российской нефти
Нефть
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. Губернатор штата Северная Дакота Дуг Бургум, претендующий на выдвижение в президенты США от Республиканской партии, заявил, что от американских санкций в отношении российской... ПРАЙМ, 24.08.2023
нефть, энергетика, экономика, новости, нефть, сша, китай, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 24 авг — ПРАЙМ. Губернатор штата Северная Дакота Дуг Бургум, претендующий на выдвижение в президенты США от Республиканской партии, заявил, что от американских санкций в отношении российской нефти выигрывает Китай.
Один из аутсайдеров праймериз принимает участие в первый партийных дебатах, которыми манкировал фаворит гонки Дональд Трамп.
"Мы собираемся перестать закупать нефть на Ближнем Востоке и начать закупать батареи в Китае. Мы просто меняем ОПЕК на Синопек и запоздало, запоздало администрация Байдена говорит: "Нет, мы введем санкции на российскую нефть", — сказал Бургум.
"Она дешевеет на 20%. И кто ее покупает? Китай", — сказал он.
Восемь участников дебатов начали с обсуждения экономики и пока не переходили к вопросам внешней политики, включая отношения с Россией.