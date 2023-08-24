ВАШИНГТОН, 24 авг — ПРАЙМ. Губернатор штата Северная Дакота Дуг Бургум, претендующий на выдвижение в президенты США от Республиканской партии, заявил, что от американских санкций в отношении российской нефти выигрывает Китай. Антироссийские санкции Запада нанесли Европе смертельный удар, пишут СМИ

Один из аутсайдеров праймериз принимает участие в первый партийных дебатах, которыми манкировал фаворит гонки Дональд Трамп.

"Мы собираемся перестать закупать нефть на Ближнем Востоке и начать закупать батареи в Китае. Мы просто меняем ОПЕК на Синопек и запоздало, запоздало администрация Байдена говорит: "Нет, мы введем санкции на российскую нефть", — сказал Бургум.

"Она дешевеет на 20%. И кто ее покупает? Китай", — сказал он.

Восемь участников дебатов начали с обсуждения экономики и пока не переходили к вопросам внешней политики, включая отношения с Россией.