МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к росту после трех торговых сессий снижения подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.17 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,42% — до 83,56 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,39%, до 79,22 доллара. Нефть под давлением

За три предыдущих дня Brent подешевела на 1,9%, WTI – на 2,9%. Рынки опасаются за перспективы спроса на сырье, особенно в Китае.

Развороту котировок способствовало приближение шторма в Мексиканском заливе вкупе с продолжением сокращения добычи странами ОПЕК+, отмечают аналитики. Во вторник Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил о формировании тропического шторма "Гарольд".

"Штормы в районе Мексиканского залива, которые потенциально могут привести к сбоям в добыче, в паре с продолжающимся сокращением добычи Саудовской Аравии, как мы считаем, могут потенциально вызвать риск высоких цен на нефть в ближайшие дни и недели", — сказал управляющий Tyche Capital Advisors Тарик Захир (Tariq Zahir) порталу MarketWatch.