МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы опасаются роста предложения сырья на рынке. Цены на нефть перешли к росту после нескольких дней снижения

По состоянию на 18.24 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,31%, до 82,95 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,28%, до 78,67 доллара.

Нефтяной рынок оценивает новости недели, которые могут привести к росту предложения сырья. Так, в среду источники сообщили, что власти США ведут переговоры с Венесуэлой о возможности временного смягчения санкций, если страна примет соответствующие меры, что включает проведение "демократических и справедливых выборов". Перспективы поставок из Венесуэлы сдерживают котировки нефти.

Также на текущей неделе стало известно, что экспорт нефти и конденсата из Ирана в августе намного превышает уровень периода с начала года. По оценкам компании Tankerеtrackers.com Inc, предоставляющей данные о перевозках нефтяных грузов, за первые 20 дней августа Иран экспортировал 2,2 миллиона баррелей в сутки. При этом с января по июль Иран поставлял на экспорт менее 1,5 миллиона баррелей нефти и конденсата в сутки.