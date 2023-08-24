2023-08-24T18:37:48+03:00
2023-08-24T18:37:48+03:00
2023-08-24T18:37:48+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20230824/841564928.html
Стоимость нефти снижается на опасениях по поводу роста предложения
Нефть
Новости
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Мировые цены на нефть снижаются в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы опасаются роста предложения сырья на рынке. По состоянию на 18.24 мск цена октябрьских... ПРАЙМ, 24.08.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, мир, цена на нефть, итоги торгов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы опасаются роста предложения сырья на рынке.
По состоянию на 18.24 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,31%, до 82,95 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,28%, до 78,67 доллара.
Нефтяной рынок оценивает новости недели, которые могут привести к росту предложения сырья. Так, в среду источники сообщили, что власти США ведут переговоры с Венесуэлой о возможности временного смягчения санкций, если страна примет соответствующие меры, что включает проведение "демократических и справедливых выборов". Перспективы поставок из Венесуэлы сдерживают котировки нефти.
Также на текущей неделе стало известно, что экспорт нефти и конденсата из Ирана в августе намного превышает уровень периода с начала года. По оценкам компании Tankerеtrackers.com Inc, предоставляющей данные о перевозках нефтяных грузов, за первые 20 дней августа Иран экспортировал 2,2 миллиона баррелей в сутки. При этом с января по июль Иран поставлял на экспорт менее 1,5 миллиона баррелей нефти и конденсата в сутки.