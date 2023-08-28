2023-08-28T17:43:00+03:00
2023-08-28T17:44:00+03:00
2023-08-28T17:43:00+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20230828/841587407.html
Стоимость нефти ускорила рост по сравнению с дневной динамикой
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Мировые цены на нефть в понедельник вечером несколько ускорили рост по сравнению с дневной динамикой, рынки обращают внимание на меры по поддержке китайской экономики, что... ПРАЙМ, 28.08.2023
нефть, энергетика, новости, мир, китай, цены на нефть
https://cdnn.1prime.ru/images/83944/00/839440045.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83944/00/839440045.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83944/00/839440044.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83944/00/839440044.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83944/00/839440032.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83944/00/839440032.jpg
https://1prime.ru/Index/20230828/841587095.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером несколько ускорили рост по сравнению с дневной динамикой, рынки обращают внимание на меры по поддержке китайской экономики, что благоприятно для перспектив спроса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.34 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,52%, до 84,39 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,88%, до 80,53 доллара. Днем цены поднимались в среднем примерно на 0,3%.
Инвесторы обратили внимание на новости из Китая, крупного потребителя и импортера нефти. Так, в воскресенье китайские власти объявили о ряде мер в отношении регулирования фондового рынка.
Экономика Китая является одним из важных факторов для спроса на нефть, поэтому новости из КНР отражаются на нефтяных котировках.
Поддерживает торги и рост фондовых рынков. Так, фондовые индексы США в понедельник показывают рост в пределах 1%, а склонность трейдеров к риску также благоприятно сказывается на стоимости сырья.