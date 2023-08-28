МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером несколько ускорили рост по сравнению с дневной динамикой, рынки обращают внимание на меры по поддержке китайской экономики, что благоприятно для перспектив спроса, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США растут в ожидании статистики по стране

По состоянию на 17.34 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,52%, до 84,39 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,88%, до 80,53 доллара. Днем цены поднимались в среднем примерно на 0,3%.

Инвесторы обратили внимание на новости из Китая, крупного потребителя и импортера нефти. Так, в воскресенье китайские власти объявили о ряде мер в отношении регулирования фондового рынка.

Экономика Китая является одним из важных факторов для спроса на нефть, поэтому новости из КНР отражаются на нефтяных котировках.

Поддерживает торги и рост фондовых рынков. Так, фондовые индексы США в понедельник показывают рост в пределах 1%, а склонность трейдеров к риску также благоприятно сказывается на стоимости сырья.